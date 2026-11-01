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İstanbul'da kritik randevu: Kasımpaşa-Beşiktaş

01.11.2026 17:26

İstanbul'da kritik randevu: Kasımpaşa-Beşiktaş
Anadolu Ajansı

Beşiktaş, 9. haftayı 2-0'lık Başakşehir galibiyeti ile kapatmıştı.

Volkan Üstüyıldız
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Beşiktaş, ligin formda ekiplerinden Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

 

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.

 

Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 18 puanla 4. sırada girdi.

 

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirve yarışında haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor.

 

Süper Lig'de çıktığı 9 maçın 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan, 1'inde mağlup olan Kasımpaşa, 16 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

 

Lacivert-beyazlı ekip, Beşiktaş'ı mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almayı ve üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

 

Karşılaşma, Bein Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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