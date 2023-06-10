İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali | Manchester City - Inter (CANLI ANLATIM)

DEV FİNAL MAÇINDAN NOTLAR



Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.



FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Inter Kulübü Başkanı Steven Zhang, Manchester City Kulübünün sahibi Şeyh Mansur, Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da final mücadelesini tribünden takip etti.



KUPA YENİKAPI'DAN GELDİ



Yenikapı'daki festival alanında sergilenen UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, öğle saatlerinde maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na getirildi.



Futbolseverler festival alanındaki kupaya büyük ilgi göstermiş, kupayı yakından görmek ve fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturmuştu.



Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop Şampiyonlar Ligi kupasını platforma yerleştirirdi.



ANİTTA VE BURNA BOY SAHNE ALDI



İstanbul'daki büyük final öncesinde sanatçılar Anitta ve Burna Boy sahne aldı.



Brezilyalı yıldız Anitta ve Nijeryalı şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Burna Boy, tribünleri dolduran futbolseverlere maç öncesinde keyifli anlar yaşattı.



HAKAN VE İLKAY'A SEVGİ GÖSTERİSİ



UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İngiliz ve İtalyan taraftarlar kadar Türk futbolseverler de büyük ilgi gösterdi.



Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formasını giymiş çok sayıda taraftar, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Manchester City'nin takım kaptanı İlkay Gündoğan'ı tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.



İSTANBUL FİNALLERİNİN DEĞİŞMEYEN İSMİ KALECİ CARSON



Manchester City'nin yedek kalecisi Scott Carson, 18 yıl aradan sonra yine İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finalinde yedek kulübesindeki yerini aldı.



37 yaşındaki İngiliz file bekçisi, 2004-2005 sezonunda oynanan Milan-Liverpool finalinde de Liverpool'un yedek kalecisi olarak kadroda yer almıştı.



YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Karşılaşma öncesinde ve sırasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanı sıra taraftarların yoğunlaştığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Stat ve çevresi, havalimanları, toplu taşıma istasyonları ile taraftarların olacağı meydanlar ve kaldıkları otellerin bulunduğu alanlarda 15 bin 850 polis görevlendirildi. Asayiş önlemleri kapsamında, stadın çevresi de emniyet kameralarıyla izlendi.



BİLETLER ASTRONOMİK RAKAMLARA ALICI BULDU



Avrupa futbolunun en önemli gecesinde, Manchester City ile Inter arasındaki büyük finali izlemek isteyen bazı futbolseverler astronomik rakamlar ödemeyi göze aldı.



Final mücadelesinin biletlerine, maçın başlamasına saatler kala bazı internet sitelerinde 100 bin liranın üzerinde fiyat biçildi.



TRİBÜNLERE MAVİNİN TONLARI HAKİM OLDU



Manchester City taraftarları açık mavi, Inter taraftarları ise koyu mavi formalarıyla tribünleri mavinin tonlarına bürüdü.



Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer aldı.



Ayrıca final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalıştı.

