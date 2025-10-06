İstanbul’daki amatör lig maçlarında sağlık görevlisi bulunacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun özel bir sağlık hizmetleri kuruluşu ile imzaladığı protokole göre İstanbul'daki amatör lig maçlarında sağlık görevlileri de görev alacak.

Yapılan protokol kapsamında, 2025-2026 sezonu boyunca İstanbul genelinde oynanacak amatör lig maçlarında saha kenarında en az bir sağlık görevlisi hazır bulunacak. Bu uygulamayla, olası sakatlıklar veya acil durumlara anında müdahale edilmesi ve sporcuların güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması hedefleniyor.

