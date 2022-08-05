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İstanbulspor 0-1 Trabzonspor (Canlı anlatım)

Süper Lig'de 2022-23 sezonu başladı. Sezonun açılış maçında son şampiyon Trabzonspor, ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor'a konuk oluyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.08.2022 - 21:46 | Son Güncelleme : 05.08.2022 - 22:09

İstanbulspor 0-1 Trabzonspor (Canlı anlatım)

İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

Süper Lig'de sezonun açılış maçında son şampiyon , ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor'a konuk oluyor.

Maçın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

13. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, kaleci Jensen topu son anda direk dibinden kornere çeldi.

17. dakikada 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hugo'nun arkaya aşırttığı topu Cornelius kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.

29. dakikada Visca'nın soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Larsen'in kafa vuruşu sonrası top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

SEZONUN İLK GOLÜ CORNELİUS'TAN

Müsabakanın 16. dakikasında kullanılan korner sonrası kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderen Cornelius, hem takımını 1-0 öne geçirdi hem de bu sezonun ilk golünü atmış oldu.

Demir Grup Sivasspor ile 30 Temmuz'da yine aynı statta oynanan Turkcell Süper Kupa maçında da 2 gol atan Danimarkalı santrfor, sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Andreas Cornelius, bordo-mavili formayla geçen sezon 15'i Süper Lig'de olmak üzere 17 kez gol sevinci yaşadı ve Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli bir katkı sağladı.

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