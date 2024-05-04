İstanbulspor - Adana Demir. Maçı Ne Zaman? İstanbulspor - Adana Demir. Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

İstanbulspor - Adana Demir. Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
İstanbulspor - Adana Demir. maçı 04.05.2024 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
İstanbulspor - Adana Demir. Maçı Nerede Oynanacak?
İstanbulspor - Adana Demir. maçı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak.
İstanbulspor - Adana Demir. Maçının Hakemleri
İstanbulspor - Adana Demir. maçını orta hakem Abdullah Taşkınsoy yönetecek.
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