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İstanbulspor - Adana Demir. Maçı Ne Zaman? İstanbulspor - Adana Demir. Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yapılacak İstanbulspor - Adana Demir. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İstanbulspor - Adana Demir. maçı nerede oynanacak? İstanbulspor - Adana Demir. maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. İstanbulspor - Adana Demir. maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

İstanbulspor - Adana Demir. Maçı Ne Zaman? İstanbulspor - Adana Demir. Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
İstanbulspor - Adana Demir. Maçı Ne Zaman

İstanbulspor - Adana Demir. Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

İstanbulspor - Adana Demir. maçı 04.05.2024 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

İstanbulspor - Adana Demir. Maçı Nerede Oynanacak?

İstanbulspor - Adana Demir. maçı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak.

İstanbulspor - Adana Demir. Maçının Hakemleri

İstanbulspor - Adana Demir. maçını orta hakem Abdullah Taşkınsoy yönetecek.

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