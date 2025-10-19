İstanbulspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

İstanbulspor - Bandırmaspor maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Bandırmaspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



İSTANBULSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig’de İstanbulspor - Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın (20 Ekim) saat 20.00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

