İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu: İbrahim Yılmaz'a plastik bardaktaki suyu fırlattım

İstanbulspor'un golcüsü İbrahim Yılmaz, darp raporu alarak takımıyla sözleşmesini tek taraflı feshetti.



"PLASTİK BARDAKTAKİ SUYU ONA FIRLATTIM"



Yılmaz'ın idmanlarda disiplinsiz davranışlar sergilediğini ve oyuncuyla görüşmek istediğini aktaran İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, "Antrenmandan çıkarken ettiği küfürler yetmezmiş gibi benim yüzüme karşı da küfür edince elimdeki ağzı açık 100 gramlık plastik bardaktaki suyu konuştuklarının farkına varması için ona doğru fırlattım. Doktora gitmiş, üstüne sadece su geldiği halde, boynunda iki çizik varmış diye darp raporu almış ve bu gerekçeyle tek taraflı haksız fesih yapmış." dedi.



"YÜKSEK TEKLİFLER ALDIĞI İÇİN BÖYLE DAVRANIYOR"



Yılmaz'ın İstanbulspor'dan kazandığının çok üstünde teklifler alması sebebiyle böyle davrandığını dile getiren Başkan Sarıalioğlu, "Kafasını karıştıran bu teklifler doğrultusunda sözleşmesel yükümlülüklerinden kurtulmak istediği için bu tür davranışlar içine girmiştir." ifadelerini kullandı.



Yılmaz'ı transfer etmeyi düşünen kulüplere seslenen Sarıalioğlu, "Sonuç olarak kendisini transfer etmek isteyen kulüpler mutlaka bizimle irtibata geçsin, kendilerini bilgilendirelim. Açtığımız ve açacağımız davalara mevzuat gereği muhatap kalabilirler. Sonra ‘bu davalar ve davaların sonuçları nereden çıktı, haberimiz yoktu' demesinler." dedi.

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