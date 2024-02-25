İstanbulspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevde Kömürcüoğlu ve İlker Takpak yapıyor.

Riva'daki VAR koltuğunda Emre Malok, AVAR'da ise Özgür Yankaya yer alıyor.

İLK 11'LER



İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Modestas, Coly, Ali, Sambissa, Loshaj, Kenio, Mendy, Emir Kaan, Emrehan.



Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Omar, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk, Semih

26 HAFTA SONRA İLK

Bu sezon Süper Lig'in ilk 26 haftasında 26 farklı ilk 11 kullanan Beşiktaş, üst üste iki maç aynı ilk 11'i ilk kez İstanbulspor karşısında sahaya sürecek.

8 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 8 futbolcu, İstanbulspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

CANLI ANLATIM

1' Mücadele ev sahibi İstanbulspor'un santrasıyla başladı.

4' Beşiktaş'ta Rashica'nın ceza sahasına yaptığı ortaya Cenk Tosun kafa vurdu top auta çıktı.

8' Ev sahibinde Sambissa savunma arkasına sarkan Mendy'i düşündü yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

9' İstanbulspor'da Ali Yaşar'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruş kaleci Mert Günok'un kontrolünde kaldı.

10' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Alp Arda kurtardı.

12' Siyah-beyazlılarda Rashica sağ kanattan ceza sahasına ortaladı savunmada Coly'den ters bir vuruş geldi top kaleci Alp Arda'nın kontrolünde kaldı.

16' Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un ceza yayında yerde kalmasının ardından hakem faul düdüğünü çaldı. Topun başına geçen Gedson Fernandes'in şutuyla top auta çıktı.

20' İstanbulspor'da Emir Kaan'ın faulüyle Rashica yerde kaldı, hakem Beşiktaş lehine düdüğünü çalarken oyuncuya uyarıda bulundu.

21' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ceza sahasında son çizgiden şutunu çekti savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

23' GOL! Semih Kılıçsoy, ceza sahası sol çaprazdan yaptığı plase vuruşuyla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

25' İstanbulspor'da Sambissa'nın ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

26' Ev sahibi ekipte Sambissa'nın ceza sahasına çevirdiği topu Necip Uysal kafayla kornere çıkardı.

28' Beşiktaş'ta Al-Musrati topu üçüncü bölgeye taşıdıktan sonra şutunu çekti çerçeveyi bulamadı.

30' İstanbulspor'da Ali Yaşar ceza sahasına tehlikeli bir orta yaptı hızlı giden top auta çıktı.

35' Beşiktaş'ta sınırda olan Gedson Fernandes sarı kart görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

36' İstanbulspor Okan Erdoğan'ın kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı top üst direkten döndü.

45' Al-Musrati'nin savunma arkasına attığı pasta Cenk Tosun ceza sahasında şutunu çekti top auta çıktı.

45' Mücadelede ilk yarının sonuna 1 dakika ilave süre eklendi.

45+1' Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.

47' İstanbulspor'da Sambissa'nın ceza sahası dışından çektiği şut Mert Günok'un kontrolünde kaldı.

53' Ev sahibinde Jackson, Muçi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

54' GOL! Beşiktaş'ta Ernest Muçi, ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0'a getirdi.

58' Siyah-beyazlılarda Masuaku ceza sahasına girerek topu içeriye çevirdi, savunmada Ali Yaşar topu kornere çıkarttı.

59' Korneri paslı kullanan Beşiktaş'ta Masuaku ortasını yaptı ön direkte Alp Arda topu çift yumrukla uzaklaştırırken, dönen topa Gedson vurdu meşin yuvarlak auta çıktı.

62' Beşiktaş'ta Cenk Tosun yerini Salih Uçan'a bıraktı.

64' Siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy, ceza sahası sağ çaprazdan şutunu çekti top auta çıktı.

66' İstanbulspor'da Emrehan ve Sambissa oyundan çıktı, yerine Eslem Öztürk ve Özcan Şahan oyuna dahil oldu.

73' Beşiktaş'ta Omar Colley, Mendy'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

74' Rashica'nın ceza sahasına çevirdiği topa Semih Kılıçsoy gelişine vurdu kaleci Alp Arda topu kornere çeldi.