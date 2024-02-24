İstanbulspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 27. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş yarın deplasmanda İstanbulspor ile zorlu bir maça çıkacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda 13 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, deplasmanda kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, İstanbulspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



İSTANBULSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.



İKİ TAKIMIN PUAN DURUMU



Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 43 puan ve averajla 4. sırada yer aldı.



Oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 6'sında berabere kalan, 17'sinden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise haftaya 12 puanla 20'nci ve son basamakta girdi. Sarı-siyahlı takımın cezası nedeniyle 3 puanı silindi.



Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı karşılaşmada İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.



8 OYUNCU SINIRDA



Beşiktaş'ta 8 futbolcu, İstanbulspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile yapılacak derbide forma giyemeyecek.



BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK



Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.



Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Tayfur Bingöl, kadroda yer alamayacak.