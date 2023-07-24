İstanbulspor, Demeaco Duhaney'le yeni sözleşme imzaladı

İstanbulspor, İngiliz oyuncu Demeaco Duhaney ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroda yer alan Duhaney ile yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.



24 yaşındaki sağ bek oyuncusu, geçen sene İstanbulspor formasıyla ligde 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıkarken, takımı adına 1 gol attı.



Yine, yeni, yeniden! 🟡⚫️



✍🏻 İstanbulspor ailesine hoş geldin 𝗗𝗲𝗺𝗲𝗮𝗰𝗼 𝗗𝘂𝗵𝗮𝗻𝗲𝘆. pic.twitter.com/6aVgcDEw70 — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) July 24, 2023