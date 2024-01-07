İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)

Süper Lig'in 19. haftasında lider Fenerbahçe, İstanbulspor deplasmanına çıkıyor.



Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.



17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor, 5 puanla ligin son sırasında.



OSAYİ-SAMUEL VE DJİKU, AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NA GİTTİ



Fenerbahçe'nin iki savunmacısı Bright Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku, ülkelerinin Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle milli takıma gitti.

İRFAN CAN KAHVECİ, FRED VE MERT HAKAN YANDAŞ CEZALI



Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci ile Mondihome Kayserispor karşılaşmasında gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle cezalı durumda bulunan Fred ve Mert Hakan Yandaş, bu müsabakada forma giyemeyecek.



BECAO VE ZAJC DA YOK



Geçirdiği operasyon sonrasında hafta içinde ilk kez saha çalışmalarına başlayan Becao, İstanbulspor maçının kadrosunda yer alamayacak.



Becao gibi uzun süre sahalardan uzak kalan Zajc da hafta içinde bireysel saha çalışmalarına başladı. Ancak bu futbolcu da İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.

İSTANBULSPOR: Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Vorobjovas, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Ndao, Jackson, Ethemi



İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bugün İstanbulspor'a konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS'dan canlı yayınlanacak.

