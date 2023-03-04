Galatasaray hazırlık maçının ayrıntıları: İstanbulspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray ile İstanbulspor arasında gerçekleşecek hazırlık maçı için geri sayım sürüyor. İstanbulspor'un ev sahipliğindeki karşılaşma, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak.

İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



Spor Toto Süper Lig'de 24. haftayı maç yapmadan geçecek iki takım arasındaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Alanyaspor ile gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere bir hazırlık maçı oynamıştı. Galatasaray, yeni transfer Nicolo Zaniolo'nun da golüyle mücadeleden 4-2 galip ayrılmıştı.

Galatasaray bay geçilen haftada İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacağını ve bilet gelirlerinin depremzedelere aktaracağını duyurdu.







