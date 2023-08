İstanbulspor-Galatasaray maçı ne zaman? Maç ertelendi mi? TFF açıkladı

TFF, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Süper Lig'in 3. haftasında oynayacakları maçları erteledi. Bu kapsamda Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki maçın tarihi de değişti. İşte, İstanbulspor-Galatasaray maçı tarihi...



ERTELEME MAÇI NE ZAMAN?



İstanbulspor ile Galatasaray arasındaki maç, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.



Maçın yeni tarihi ise henüz belli değil. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



TFF'NİN KONUYA DAİR AÇIKLAMASI



"UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor kulüplerimiz başarılı bir performans göstererek Play Off turuna yükselmişlerdir. Play Off turu, kulüplerimizin grup müsabakalarına kalabilmeleri, ülke futbolumuza katacağı değerler ve ülke puanı açısından oldukça önemli bir aşamadır. Bu sebeple Federasyonumuzca kulüplerimizin bu hafta sonu oynayacağı lig müsabakalarının ertelenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.



Kulüplerimizin Play Off turundaki rakiplerinin de bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ilgili Federasyonlar tarafından ertelenmiş olması da dikkate alındığında, Federasyonumuzun UEFA Kupalarında mücadele eden dört kulübümüzün bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ertelenmesi yönündeki kararı, bu kulüplerimiz tarafından da olumlu karşılanmıştır.



Yukarıda izah olunan nedenlerle bu hafta sonu oynanması gereken İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - RAMS Başakşehir FK ve Yukatel Adana Demirspor - Beşiktaş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakaların gün ve saatleri daha sonra ilan edilecektir.



Bu vesileyle alınacak her ülke puanının oldukça önemli olduğu bu sezonda, Play Off turunda oynayacakları müsabakalarda kulüplerimize başarılar dileriz."