İstanbulspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak. Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonraki maçlarında sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etti. İşte, İstanbulspor-Galatasaray maçına dair bilgiler...



MAÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



İstanbulspor-Galatasaray maçı 26 Eylül'de yapılacak.



Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.



Mücadele beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.



18 MAÇTIR MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ



Galatasaray, son 18 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.



Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.



"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.



ICARDI FIRTINASI DEVAM EDİYOR



Galatasaray'da skorer performansıyla göz dolduran Mauro Icardi, İstanbulspor maçında da takımının gol yollarındaki en önemli kozu olacak.



Arjantinli yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 4 karşılaşmada 6 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.



Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 12 karşılaşmada da gol atmayı başaran Icardi, ayrıca bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 3 kez topu filelere gönderdi.



GALATASARAY'IN EKSİKLERİ



Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş, karşılaşmada oynamayacak.



RAMS Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, İstanbulspor müsabakasının kadrosunda yer alamayacak.



İKİ EKİP ARASINDAKİ 47. MAÇ OLACAK



Galatasaray ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor.



Geride kalan 46 müsabakada Galatasaray 31, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.



Rekabette Galatasaray'ın toplam 104 golüne, İstanbulspor 41 golle yanıt verebildi.