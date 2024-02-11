İstanbulspor - Gaziantep FK Maçı Ne Zaman? İstanbulspor - Gaziantep FK Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

İstanbulspor - Gaziantep FK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
İstanbulspor - Gaziantep FK maçı 11.02.2024 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
İstanbulspor - Gaziantep FK Maçı Nerede Oynanacak?
İstanbulspor - Gaziantep FK maçı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak.
İstanbulspor - Gaziantep FK Maçının Hakemleri
İstanbulspor - Gaziantep FK maçını orta hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
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