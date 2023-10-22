İstanbulspor, Hakan Yakın ile sezonun ilk galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.
İstanbulspor sahadan 2-1 galip ayrılarak ilk 3 puanını almayı başardı.
Sarı-siyahlılar yeni teknik direktörleri Hakan Yakın ile beraber sezonun ilk galibiyetini almayı başararak puanını 5'e yükseltti.
Öte yandan Takımın başında 2. maçına çıkan Emre Belözoğlu ise Ankara ekibiyle ilk mağlubiyetini yaşadı. Sarı-lacivertli ekip 9 puanla 12. sırada yer aldı.
MONTELLA TRİBÜNDE YER ALDI
Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbulspor-MKE Ankaragücü maçını tribünden takip etti.
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