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İstanbulspor, Hakan Yakın ile sezonun ilk galibiyetini aldı

İstanbulspor, Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaştığı mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. İstanbulspor ile ilk maçına çıkan teknik direktör Hakan Yakın, sezonun ilk galibiyetini almayı başardı.

İstanbulspor, Hakan Yakın ile sezonun ilk galibiyetini aldı

Trendyol 'in 9. haftasında İstanbulspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.

İstanbulspor sahadan 2-1 galip ayrılarak ilk 3 puanını almayı başardı.

Sarı-siyahlılar yeni teknik direktörleri Hakan Yakın ile beraber sezonun ilk galibiyetini almayı başararak puanını 5'e yükseltti.

Öte yandan Takımın başında 2. maçına çıkan Emre Belözoğlu ise Ankara ekibiyle ilk mağlubiyetini yaşadı. Sarı-lacivertli ekip 9 puanla 12. sırada yer aldı.

MONTELLA TRİBÜNDE YER ALDI

Öte yandan A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbulspor-MKE Ankaragücü maçını tribünden takip etti.

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