NTV.COM.TR’ye geri dön

İstanbulspor-Kepezspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İstanbulspor, Türkiye Kupası'nda Kepezspor ile karşılaşacak. Mücadele tek maç eleme sistemiyle oynanacak. İstanbulspor, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada oynadığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. İstanbul ekibi 5 puanla 19. sırada yer alıyor. Peki, İstanbulspor-Kepezspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İstanbulspor-Kepezspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İstanbulspor, 3. turunda TFF 3. Lig ekibi Kepezspor'la karşılaşacak. TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kepezspor 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgi ile 14 puan topladı. Bir maçı eksik Kepezspor, 3. sırada bulunuyor. Müsabakaya kısa bir zaman kala futbolseverlerin araştırmaları da hız kazandı. İşte, İstanbulspor-Kepezspor maçı hakkında bilgiler...

İstanbulspor-Kepezspor maçı 1 Kasım Çarşamba günü yapılacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede hakem Emre Kargın düdük çalacak.

İstanbulspor-Kepezspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.

1 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ ZTK MAÇ PROGRAMI

13.00 İstanbulspor-Kepezspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Adanaspor-Hacettepe 1945 (Yeni Adana)

14.00 GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kastamonu Gazi)

14.00 Ümraniyespor-Orduspor 1967 (Ümraniye Belediyesi Şehir)

14.00 Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu (Isparta Atatürk)

14.00 Kırşehir -23 Elazığ FK (Kırşehir Ahi)

14.00 Somaspor-Talasgücü Belediyespor (Soma Atatürk)

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor (Bolluca)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor (Düzce Şehir)

14.00 Menemen FK-Nevşehir Belediyespor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Bigaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çotanak Spor Kompleksi)

14.00 İnegölspor-Belediye Derincespor (İnegöl İlçe)

14.00 Karacabey Belediyespor-Bornova 1877 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor (Fethiye İlçe)

14.00 Altay-Aliağa Futbol (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Boluspor-Karaman FK (Bolu Atatürk)

16.30 MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor (Eryaman)

18.30 Erzurumspor FK-Diyarbekirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK (Corendon Airlines Park Antalya)

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...