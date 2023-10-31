İstanbulspor-Kepezspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 3. Lig ekibi Kepezspor'la karşılaşacak. TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kepezspor 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgi ile 14 puan topladı. Bir maçı eksik Kepezspor, 3. sırada bulunuyor. Müsabakaya kısa bir zaman kala futbolseverlerin araştırmaları da hız kazandı. İşte, İstanbulspor-Kepezspor maçı hakkında bilgiler...



İstanbulspor-Kepezspor maçı 1 Kasım Çarşamba günü yapılacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede hakem Emre Kargın düdük çalacak.



İstanbulspor-Kepezspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.



1 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ ZTK MAÇ PROGRAMI



13.00 İstanbulspor-Kepezspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



14.00 Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor (Bandırma 17 Eylül)



14.00 Adanaspor-Hacettepe 1945 (Yeni Adana)



14.00 GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kastamonu Gazi)



14.00 Ümraniyespor-Orduspor 1967 (Ümraniye Belediyesi Şehir)



14.00 Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu (Isparta Atatürk)



14.00 Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK (Kırşehir Ahi)



14.00 Somaspor-Talasgücü Belediyespor (Soma Atatürk)



14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor (Bolluca)



14.00 Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor (Düzce Şehir)



14.00 Menemen FK-Nevşehir Belediyespor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)



14.00 Etimesgut Belediyespor-Bigaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



14.00 Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)



14.00 Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çotanak Spor Kompleksi)



14.00 İnegölspor-Belediye Derincespor (İnegöl İlçe)



14.00 Karacabey Belediyespor-Bornova 1877 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)



14.00 Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor (Fethiye İlçe)



14.00 Altay-Aliağa Futbol (Alsancak Mustafa Denizli)



14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor (Kırklareli Atatürk)



15.00 Boluspor-Karaman FK (Bolu Atatürk)



16.30 MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor (Eryaman)



18.30 Erzurumspor FK-Diyarbekirspor (Erzurum Kazım Karabekir)



20.30 Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK (Corendon Airlines Park Antalya)

