Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor - Konyaspor karşılaşması 0-0 tamamlandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe mağlubiyetleri sonrası teknik direktör Hakan Keleş ile yollarını ayıran Konyaspor, Gençlik gelişim teknik sorumlusu Hakan Ünal ile mücadeleye çıktı.

Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekip 7 puanla 20. sırada yer alırken, yeşil-beyazlılar ise 19 puanla 17. sırada yer aldı.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİNDEN MİLİMETRELİK KARAR

Mücadelenin 78. dakikasında Konyasporlu Cikhalleshi topu ağlarla buluşturdu. Ancak pozisyon öncesinde Soner'den gelen pas esnasında yarı otomatik ofsayt sistemi tarafından oyuncunun ofsaytta olduğu belirlenerek gol iptal edildi.

Mücadelenin 59. dakikasında da Ethemi'nin direkten dönen topunu tamamlayan Muammer'in ofsaytta olduğu tespit edilerek gol geçersiz sayıldı.