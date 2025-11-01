İstanbulspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde İstanbulspor - Pendikspor karşı karşıya geliyor. Pendikspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki İstanbulspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



İSTANBULSPOR - PENDİKSPOR MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1.Lig’de haftanın dikkat çeken maçında İstanbulspor - Pendikspor kozlarını paylaşıyor. İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 13:30’da başlayacak ve tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.



