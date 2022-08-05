İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Haberler 05.08.2022 - 17:22
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Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu bugün İstanbul'daki İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla başlıyor.
Trabzonspor'un şampiyonluğuyla 22 Mayıs'ta tamamlanan 2021-2022 sezonunun ardından Süper Lig'de 65. sezonun perdesi, İstanbul'da İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçla açılacak.
İstanbulspor - Trabzonspor maçı 5 Ağustos 21.00'de beIN SPORTS 1'de yayınlanacak.
Bordo-mavili ekipte Marek Hamsik’in tedaviye vereceği yanıta bağlı olarak en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Trabzonspor bu süre zarfında İstanbulspor, Hatayspor ve Şampiyonlar Ligi play-off rakibi Kopenhag ile ilk maçı oynayacak.
Marek Hamsik’in sakatlığının 4 haftayı bulması durumunda Antalyaspor maçında da forma giymesi beklenmeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
İstanbulspor:
Jensen, Oğuzhan-Mehmet-Ologo-Duhan, Melih, Ethemi-Ferhat-Muammer-Abazaj, İbrahim
Trabzonspor:
Uğurcan, Larsen-Denswil-Hugo-Eren, Dorukhan-Bakasetas, Visca-Abdülkadir-Trezeguet, Cornelius