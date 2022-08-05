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İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu, 75 günlük aranın ardından İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla başlıyor. Peki İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Haberler 05.08.2022 - 17:22

İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

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Son dakika haberi! 

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu bugün İstanbul'daki İstanbulspor- maçıyla başlıyor. 

'un şampiyonluğuyla 22 Mayıs'ta tamamlanan 2021-2022 sezonunun ardından Süper Lig'de 65. sezonun perdesi, İstanbul'da İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçla açılacak.

İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 

İstanbulspor - maçı 5 Ağustos 21.00'de beIN SPORTS 1'de yayınlanacak.

Bordo-mavili ekipte Marek Hamsik’in tedaviye vereceği yanıta bağlı olarak en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Trabzonspor bu süre zarfında İstanbulspor, Hatayspor ve Şampiyonlar Ligi play-off rakibi Kopenhag ile ilk maçı oynayacak.

Marek Hamsik’in sakatlığının 4 haftayı bulması durumunda Antalyaspor maçında da forma giymesi beklenmeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor

Jensen, Oğuzhan-Mehmet-Ologo-Duhan, Melih, Ethemi-Ferhat-Muammer-Abazaj, İbrahim

Trabzonspor

Uğurcan, Larsen-Denswil-Hugo-Eren, Dorukhan-Bakasetas, Visca-Abdülkadir-Trezeguet, Cornelius

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