İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak.



Ligde 15 haftada 26 puan toplayarak 4. sırada yer alan bordo-mavililer, İstanbulspor deplasmanında da kazanarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci kez göreve gelmesinin ardından 4 dış saha maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi görmeyen Karadeniz ekibi, İstanbulspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeye çalışacak.

TRABZON'DA 4 EKSİK



Trabzonspor'da Orsic, Fernandez, Pepe ve Göktan Gürpüz'ün sakatlıkları devam ediyor.



Bordo-mavililer, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a gidecek.



İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele beINSPORTS 1 ekranından canlı yayınlanacak.