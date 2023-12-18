İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak.
Ligde 15 haftada 26 puan toplayarak 4. sırada yer alan bordo-mavililer, İstanbulspor deplasmanında da kazanarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci kez göreve gelmesinin ardından 4 dış saha maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi görmeyen Karadeniz ekibi, İstanbulspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeye çalışacak.
TRABZON'DA 4 EKSİK
Trabzonspor'da Orsic, Fernandez, Pepe ve Göktan Gürpüz'ün sakatlıkları devam ediyor.
Bordo-mavililer, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a gidecek.
İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.
Mücadele beINSPORTS 1 ekranından canlı yayınlanacak.
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