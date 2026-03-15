İstanbulspor'un genç futbolcusu Baran Alp Vardar kansere yenik düştü

Bir süredir kanser tedavisi gören Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un futbolcusu Baran Alp Vardar'dan (20) acı haber geldi.

Genç futbolcu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

“SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Büyük bir acı ve derin bir üzüntü içindeyiz. Bir süredir kanser tedavisi gören futbolcumuz, canımız Baran Alp Vardar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır. Onun aramızdan bu kadar erken ayrılışı hepimizi derinden yaraladı. Merhum futbolcumuz Baran Alp Vardar'a Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun Baran Alp. Seni asla unutmayacağız.”