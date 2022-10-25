Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fatih Tekke'nin fotoğrafına yer verilerek "Hoş geldin Fatih 'Sultan' Tekke" denildi.

ÜÇÜNCÜ FATİH TEKKE DÖNEMİ

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle dün takımdan ayrıldığını duyurmasının ardından 45 yaşındaki Fatih Tekke, kariyerinde üçüncü kez İstanbulspor'un başına geçti.

Fatih Tekke, son olarak Denizlispor'da görev yaptı. İstanbulspor, Süper Lig'de 10 haftanın ardından topladığı 8 puanla 16. sırada yer alıyor.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan bir başka paylaşımda da "Yeni teknik direktörümüz Fatih Tekke, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imzasını attı" ifadesine yer verildi.

