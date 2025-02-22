İstatistikler hesaplandı: Fenerbahçe'nin Avrupa'da çeyrek final yüzdesi ortaya çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda İskoçya temsilcisi Rangers ile karşı karşıya gelecek.

Ünlü istatistik ve veri sitesi Football Meets Data, kritik mücadelenin öncesinde yaptığı incelemeler sonucunda takımların çeyrek final ihtimalini açıkladı.

İşte Football Meets Data'ya göre çeyrek finale kalma ihtimali en yüksek takımlar...

Yapılan analize göre Lyon'un FSCB karşısında çeyrek final şansı yüzde 76. İtalyan temsilcisi Lazio ise Viktoria Plzen'i yüzde 72 ihtimalle saf dışı bırakacak.

Galatasaray'ı Avrupa'dan eleyen AZ Alkmaar'ın rakibi Tottenham'ın ise tur atlama oranı yüzde 68 olarak belirlendi

Son 16'da Bodo/Glimt ile eşleşen Olympiakos'un çeyrek final ihtimalinin yüzde 57 olduğu kaydedildi.

Öte yandan Manchester United'ın Real Sociedad kurasında yüzde 55 ile turlama ihtimali olduğu vurgulandı. -

Finale stadyumuyla ev sahipliği yapacak Athletic Bilbao'nun ise Roma'yı eleme ihtimali yüzde 54 olarak belirlendi.

Frankfurt'un ise Ajax karşısında yüzde 52'lik tur şansı bulunuyor.

FENERBAHÇE TUR ŞANSI EN YÜKSEK TAKIMLARDAN



Fenerbahçe ise tur şansı en yüksek takımlardan biri oldu. Sarı-lacivertlilerin Rangers'ı eleyerek çeyrek finale yükselmesinin ihtimali yüzde 60 olarak gösterildi.

Fenerbahçe, 6 Mart Perşembe günü TSİ 20.45'te Rangers'ı konuk edecek. Rövanş mücadelesi ise 13 Mart Perşembe TSİ 23.00'te oynanacak.