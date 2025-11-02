İşte 47. İstanbul Maratonu'nu kazanan isimler

Spor İstanbul tarafından "Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu" sloganıyla düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu tamamlandı. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 47. kez gerçekleştirildi. Maratonu erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo, kadınlarda Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı.

Maratonun startı, saat 09.00'da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki metrobüs durağının yanından verildi.

Organizasyona 126 ülkeden 42 kilometrede 5 bin 976, 15,5 kilometrede 12 bin 440, Kurumsal Koşu'da 18 bin ve Halk Koşusu'nda da 5 bin olmak üzere toplam 41 bin 416 kişi kayıt yaptırdı.



Maratona 4 ayrı kıtadan 43 elit atlet katılırken, erkeklerde son şampiyon Dejene Debela'nın yanı sıra Rhonzas Lokitam Kilimo ve Denis Chirchir, kadınlarda ise Sofia Assefa, Tigst Getnet ve Yenenesh Tilahun Dinkesa koşuda yer alacak isimler arasında yer aldı.

Yerli atletlerin de ulusal şampiyonluk hedefiyle koşacağı maratonda erkekler ve kadınlarda birinci sırada gelen sporcular "Türkiye şampiyonu" ünvanının sahibi olacak. Organizasyona katılan 40 yaş ve üstü master atletlerden gereken dereceleri yapanlar, 2026 Dünya Masterlar Maraton Şampiyonası'nın yanı sıra 2027 yılındaki şampiyonaya da katılma hakkı elde edecek. BİRİNCİLERE VERİLECEK ÖDÜL



47. İstanbul Maratonu'nda derece yapacak kadın ve erkek atletler eşit şekilde para ödülü alacak. 42 kilometre kategorisinde toplam 190 bin dolar ödül dağıtılacak. Parkur rekoru kırılması halinde ise 5 bin dolar prim verilecek.



Organizasyonda birinciler 50 bin, ikinciler 20 bin, üçüncüler 10 bin, dördüncüler 5 bin, beşinciler 4 bin, altıncılar 3 bin, yedinciler 2 bin, sekizincilere ise bin dolar ödül alacak.

Organizasyonda toplam 9,5 milyon lira para ödülü dağıtılacak.