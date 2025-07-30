İşte Okan Buruk'un biletini kestiği futbolcular: Osimhen sonrası 5 ayrılık yolda
Victor Osimhen transferi için saatleri sayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un biletini kestiği 5 futbolcu ile yollar ayrılacak. Buruk'un 5 futbolcu için kararının kesin olduğu öğrenilirken, bir futbolcunun durumu ise belirsizliğini koruyor.
Victor Osimhen transferi sonrası Galatasaray'da ayrılıkların yaşanması bekleniyor. Yabancı kontenjanında yer açmak için harekete geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 5 ismi kesin olarak sildi. Osimhen'le birlikte bir de yabancı kaleci transfer edecek olan
Galatasaray, Sözcü'ye göre Frankowski, Nelsson, Jelert, Cuesta ve Köhn ile yollarını ayıracak.
ZANIOLO BELİRSİZLİĞİ
Okan Buruk'un söz konusu 5 futbolcu hakkındaki kararının kesin olduğu, durumu belirsizliğini koruyan tek ismin ise Nicolo Zaniolo olduğu belirtildi.
İtalyan futbolcu için transfer döneminin son günlerine kadar bekleneceği ve gelecek tekliflere göre hareket edileceği aktarıldı.
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