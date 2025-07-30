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İşte Okan Buruk'un biletini kestiği futbolcular: Osimhen sonrası 5 ayrılık yolda

Victor Osimhen transferi için saatleri sayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un biletini kestiği 5 futbolcu ile yollar ayrılacak. Buruk'un 5 futbolcu için kararının kesin olduğu öğrenilirken, bir futbolcunun durumu ise belirsizliğini koruyor.

İşte Okan Buruk'un biletini kestiği futbolcular: Osimhen sonrası 5 ayrılık yolda

Victor Osimhen transferi sonrası 'da ayrılıkların yaşanması bekleniyor. Yabancı kontenjanında yer açmak için harekete geçen Galatasaray'da teknik direktör , 5 ismi kesin olarak sildi. Osimhen'le birlikte bir de yabancı kaleci edecek olan

Galatasaray, Sözcü'ye göre Frankowski, Nelsson, Jelert, Cuesta ve Köhn ile yollarını ayıracak.

İşte Okan Buruk'un biletini kestiği futbolcular: Osimhen sonrası 5 ayrılık yolda - 1

ZANIOLO BELİRSİZLİĞİ

'un söz konusu 5 futbolcu hakkındaki kararının kesin olduğu, durumu belirsizliğini koruyan tek ismin ise Nicolo Zaniolo olduğu belirtildi.

İtalyan futbolcu için döneminin son günlerine kadar bekleneceği ve gelecek tekliflere göre hareket edileceği aktarıldı.

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