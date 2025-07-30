İşte Okan Buruk'un biletini kestiği futbolcular: Osimhen sonrası 5 ayrılık yolda

Victor Osimhen transferi sonrası Galatasaray'da ayrılıkların yaşanması bekleniyor. Yabancı kontenjanında yer açmak için harekete geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 5 ismi kesin olarak sildi. Osimhen'le birlikte bir de yabancı kaleci transfer edecek olan

Galatasaray, Sözcü'ye göre Frankowski, Nelsson, Jelert, Cuesta ve Köhn ile yollarını ayıracak.