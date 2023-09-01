İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanında son durumu

Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki yükselişi devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gruplara kalmasının ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş da gruplara kaldı. Adana Demirspor ise penaltı atışları sonucunda Belçika ekibi Genk'e kaybederek Avrupa'ya veda etti.



Alınan bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması ise güncellendi.



TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Temsilcilerimizin aldığı sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 32.600 oldu.



İSKOÇYA'DAN SEVİNDİREN HABER

Ülke puanında bir basamak önünde olduğumuz İskoçya'nın 5 temsilcisinden 2'si elenerek Avrupa'ya veda etti. İskoçya'dan Celtic, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek. Glasgow Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.



Diğer taraftan Hibernian ve Hearts UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti. Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Aberdeen de kaybetmesine rağmen Konferans Ligi gruplarında oynama hakkı kazandı. Bu sonuçlarla İskoçya, 3 temsilciyle yoluna devam ediyor.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİNE DİREKT KATILIM



Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.



İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:



1- İngiltere: 89.178

2- İspanya: 75.989

3- İtalya: 71.712

4- Almanya: 69.767

5- Hollanda: 55.100

6- Fransa: 52.331

7- Portekiz: 48.316

8- Belçika: 38.600

9- TÜRKİYE: 32.600

10- İskoçya: 31.650

11- Avusturya: 30.000

12- İsviçre: 29.775

13- Sırbistan: 27.375

14: Danimarka: 26.950

15: Norveç: 26.625