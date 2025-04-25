İstifa çağrılarının ardından Ali Koç divan kurulunda konuşacak
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı yarın yapılacak. Kayserispor maçının ardından taraftarın istifaya davet ettiği Ali Koç divan kurulunda konuşma yapacak.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak toplantıda kulübü ilgilendiren güncel gelişmeler görüşülecek.
Kayserispor maçının ardından taraftarın istifaya davet ettiği kulüp başkanı Ali Koç'un toplantıda konuşma yapması bekleniyor.
SAFİ'DEN İDDİALARA YANIT
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Ali Koç'u istifadan döndürdüğü iddialarının doğru olmadığını açıklamıştı. Safi "Hiçbir delile dayanmayan haberdeki söz konusu iddialar tamamen hayal ürünüdür." demişti.
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