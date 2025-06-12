İstifanın perde arkası: "Mourinho ile başarılı olacağımıza inanmıyorum"

Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı görevden ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.



Gelişmelerin ardından ayrılığın perde arkası da ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre; Yönetim ile Acun Ilıcalı arasında Mourinho anlaşmazlığı yaşandı.

"MOURİNHO İLE BAŞARILI OLACAĞIMIZA İNANMIYORUM"



Başkan Ali Koç daha önce açıkladığı ‘Mourinho ile devam’ kararını dünkü zirvede de dile getirirken, söz alan Ilıcalı “Biz başarılı olamadık. Bunun bende yarattığı bir yorgunluk var. Ben Mourinho ile başarılı olacağımıza da inanmıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Siz, Mourinho’ya inanan ve başarılı olacağına düşünen isimlerle devam edin. Ben görevden affımı istiyorum ve istifa ediyorum” diyerek ayrılık kararını yönetimle paylaştı.