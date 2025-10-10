İsveç - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

İsveç - İsviçre maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. İsviçre zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki İsveç - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



İSVEÇ - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde İsveç ve İsviçre karşı karşıya geliyor. Solna'da, Strawberry Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele 10 Ekim cuma günü saat 21.45’te başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

