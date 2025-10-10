İsveç - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)
Dünya Kupası Elemelerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ülke düzeyinde en önemli organizasyona katılmak isteyen İsveç - Kosova’yı konuk ediyor. İsveç - Kosova maçının ekranlara geleceği kanal belli oldu.
İsveç - Kosova maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Kosova zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki İsveç - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…
İSVEÇ - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası Elemelerinde İsveç - Kosova karşı karşıya geliyor. Göteborg'da, Nya Ullevi Stadyumu'nda oynanacak mücadele 13 Ekim Pazartesi günü saat 21.45’de başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Futbol
- 2026 Dünya Kupası Elemeleri
- Maç