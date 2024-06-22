İsviçre-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

İsviçre-Almanya maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu 3. ve son maçında yarın İsviçre ile ev sahibi Almanya karşı karşıya gelecek. Peki, İsviçre-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSVİÇRE-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Frankfurt Arena'da yapılacak maç saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.



MAÇI İTALYAN HAKEM YÖNETECEK



Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek.



Maçın dördüncü hakemi ise Marco Guida olacak.



ALMANYA GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ



EURO 2024'e ev sahipliği yapan Almanya, son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.



A Grubu'ndaki ilk maçında İskoçya'yı 5-1, ikinci karşılaşmasında ise Macaristan'ı 2-0 yenen Almanya, 6 puana ulaştı. Ev sahibi ülke, yarınki mücadelede alacağı beraberlikle gruptan lider olarak çıkacak.

