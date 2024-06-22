İsviçre-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

İsviçre-Almanya maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu 3. ve son maçında yarın İsviçre ile ev sahibi Almanya karşı karşıya gelecek. Peki, İsviçre-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İSVİÇRE-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Frankfurt Arena'da yapılacak maç saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
MAÇI İTALYAN HAKEM YÖNETECEK
Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek.
Maçın dördüncü hakemi ise Marco Guida olacak.
ALMANYA GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ
EURO 2024'e ev sahipliği yapan Almanya, son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.
A Grubu'ndaki ilk maçında İskoçya'yı 5-1, ikinci karşılaşmasında ise Macaristan'ı 2-0 yenen Almanya, 6 puana ulaştı. Ev sahibi ülke, yarınki mücadelede alacağı beraberlikle gruptan lider olarak çıkacak.
NEUER OYNARSA REKOR KIRACAK
Almanya'nın tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, yarınki karşılaşmada oynaması durumunda Almanya'nın Avrupa Şampiyonası finallerinde en çok forma giyen oyuncusu olan Bastian Schweinsteiger'i yakalayacak.
EURO 2024'te iki maçta da kaleyi koruyan Neuer, kariyerindeki Avrupa Şampiyonası maçı sayısını 17'ye yükseltti. 38 yaşındaki kaleci, finallerde en fazla maça çıkan kaleciler sıralamasında ilk sırada bulunan İtalyan efsane Gianluigi Buffon'u yakaladı.
Neuer, yarın da oynaması durumunda hem Buffon'u geçerek rekor kıracak hem de 18 maçla en fazla Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkan Alman futbolcu Schweinsteiger'in rekoruna ortak olacak.
İSVİÇRE'YE BERABERLİK YETECEK
Türk asıllı İsviçreli teknik direktör Murat Yakın'ın yönettiği İsviçre, yarınki maçtan 1 puan çıkarırsa adını son 16 turuna yazdıracak.
Gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenen İsviçre, ikinci müsabakada İskoçya ile 1-1 berabere kaldı. Dört puan toplayan Murat Yakın'ın öğrencileri, ikinci sırada bulunuyor.
İsviçre, yarın Almanya'dan 3 puan alırsa lider, bir puan alırsa ikinci olarak son 16 turuna yükselecek. İsviçre kaybetmesi durumunda ise aynı saatte başlayacak İskoçya-Macaristan maçının sonucunu bekleyecek.
MAÇIN MUHTEMEL 11'İ
İki takımın yarınki müsabakaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:
İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz
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