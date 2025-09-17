İsviçre Frangı yükseliyor

İsviçre frangı %1 yükseldi, dolar karşısında son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı



Yatırımcılar Çarşamba günü açıklanacak olan Amerikan Merkez Bankası'nın para politikası kararını merakla beklerken İsviçre frangı Amerikan para birimi karşısında Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.



USD/CHF yüzde 1.11 kayıpla 0,78575 seviyesinde.



Fed'in 2025 yılında ilk kez faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor.