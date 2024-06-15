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İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti

EURO 2024 A Grubu ilk hafta maçında İsviçre, Macaristan'ı 3-1 yendi.

İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası () A Grubu ilk hafta maçında , 'ı 3-1 mağlup etti.

14. dakikada İsviçre öne geçti. Aebischer'in derinlemesine etkili ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Duah'ın şutunda, top ağlarla buluştu: 0-1

45. dakikada İsviçre farkı 2'ye çıkardı. Freuler'in pasında ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Aebischer'in sert şutunda, top ağlara gitti: 0-2

66. dakikada Macaristan farkı 1'e indirdi. Soldan Szoboszlai'nin altıpasın içine etkili ortasında Varga'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

90+3. dakikada İsviçre bir gol daha buldu. Atılan uzun pasta savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Embolo'nun kalecinin üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3

Karşılaşma, İsviçre'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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