İsviçre penaltılarla çeyrek finalde

Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile Kolombiya son çeyrek finalisti belirlemek için karşı karşıya geldi.

Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada'daki BC Place'da oynanan maçı El Salvadorlu hakemler Ivan Barton, David Moran ve Henry Pupiro yönetti.

İki takım da pozisyona girmekte zorlandı, maçın normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlandı. Ardından seri penaltı atışlarına geçildi. İsviçre, Kolombiya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi. İsviçre'nin penaltılardaki gollerini Xhaka, Amdouni, Itten ve Vargas kaydetti. İsviçre'de Akanji ise penaltı atışını kaçırdı.

Kolombiya'da ise Quintero, Campaz ve Luis Diaz penaltıları gole çevirirken, Davinson Sanchez ve Hernandez atışlardan yararlanamayan isimler oldu.

Bu skorla İsviçre, Mısır'ı 3-2 mağlup eden Arjantin ile eşleşti. Arjantin-İsviçre maçı 12 Temmuz'da TSİ 04.00'te Kansas'ta oynanacak.