İsviçre - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)

Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen İsviçre, Slovenya karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki İsviçre - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



İSVİÇRE- SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası eleme mücadelesinde İsviçre ve Slovenya karşı karşıya geliyor. Basel'da, St. Jakob-Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (8 Eylül) saat 21:45’te başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

