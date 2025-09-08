İsviçre - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)
Dünya Kupası eleme maçları heyecanı devam ediyor. İsviçre zorlu karşılaşmada Slovenya’yı konuk ediyor. Slovenya kritik mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. İsviçre - Slovenya mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu.
Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen İsviçre, Slovenya karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki İsviçre - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İSVİÇRE- SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası eleme mücadelesinde İsviçre ve Slovenya karşı karşıya geliyor. Basel'da, St. Jakob-Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (8 Eylül) saat 21:45’te başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
