İsviçre-Türkiye kadın milli futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ilk maçında 5 Nisan'da deplasmanda İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında Macaristan, Azerbaycan'ı ağırlayacak.



İsviçre-Türkiye milli kadın futbol maçı, 5 Nisan'da yapılacak.



Zürih kentindeki Letzigrund Stadı'nda yapılacak mücadele, (TSİ) 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Sandra Bastos yönetecek.



Müsabakanın yayıncı kanalı ise henüz net değil.



MACARİSTAN MAÇININ BİLETLERİ ÜCRETSİZ



A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta 9 Nisan Salı Günü Macaristan ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın biletleri ücretsiz olacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Pendik Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar, yarın saat 13.00 itibarıyla www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından, maç günü ise stadyum gişelerinden TC kimlik kartlarını ibraz ederek kağıt biletlerini alabilecek.