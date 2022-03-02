İsviçreli milyarder Hansjörg Wyss: Abramovich, Chelsea'yi bana satmak istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi nedeniyle İngiltere'de artan baskı nedeniyle Chelsea'nin yönetimini süresiz olarak Mütevelli Heyeti'ne bıraktığını duyurmuştu.

Ukrayna-Rusya krizinin her geçen gün artması nedeniyle, Abramovich'in kulübün yönetiminden tamamen vazgeçebileceği konuşuluyor. Bu gelişmelerin üzerine, İsviçreli iş insanı Hansjörg Wyss Chelsea'yi satın alması için teklifte bulunulduğunu ve bunu değerlendirebileceğini söyledi.

İsviçre gazetesi Blick'e konuşan Wyss, "Abramovich İngiltere'deki tüm villalarını satmaya çalışıyor, aynı zamanda Chelsea'den de bir an önce kurtulmak istiyor" dedi . "Ben ve diğer üç kişi Salı günü Chelsea'yi Abramovich'ten satın almak için teklif aldık. Şimdi 4-5 gün beklemem gerekiyor. Abramoviç şu anda çok fazla şey istiyor. Chelsea'nin ona 2 milyar sterlin borcu var. Ama Chelsea'nin parası yok. Bugün itibariyle kesin satış fiyatını bilmiyoruz'' dedi.

5,1 milyar dolar serveti bulunan Wyss, Chelsea'yi alırsa tek başına hareket etmeyeceğini söyledi. Wyss, Chelsea'de ortaklarla başlamayı hayal ediyorum, ama önce genel koşulları incelemem gerekiyor. Kesinlikle böyle bir şeyi tek başıma yapamam. Chelsea'yi satın alırsam, altı ila yedi yatırımcıdan oluşan bir konsorsiyumla alacağım'' ifadelerinde bulundu.

Chelsea, Wyss'in iddiaları hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, Abramovich'in Chelsea'deki döneminin sona eriyor olabileceğine dair spekülasyonlar artıyor.