Italiano: Beraberlik için üzgünüm ama kaybetmemek ve devamlılığı sürdürmek önemli

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano maçın ardından şunları söyledi:

" Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. İlk 11'de de 4 tane neredeyde hiç süre almamış isimlere yer verdim. Bu da kalitede ritmde eksilmeye yol açıyor ama her oyuncuyu işin içine katmaya mecburum. Maça iyi başladık. İkinci yarı yavaştık ve goller yedik. İyi bir reaksiyon gösterdik diyebilirim. Ümit kırmızı kart görmeseydi belki kazanabilirdik. Avrupa'da hala yenilgimiz yok. Skora üzgünüm ama çok çok iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum.

“MİRETTİ BİR KAÇ HAFTA YOK”

Bence burada önemli olan kaybetmemek ve devamlılığı sürdürmekti. Puan eklemek de önemliydi. Bu ilk 11'le oynamaya da zorunluyduk. Biliyorsunuz bu kadar sık fikstürde sakatlanmalar oluyor. Bugün de maalesef Miretti omuzundan sakatlandı. Başakşehir maçında olmayacak ve bir kaç hafta bizden ayrı kalacak. Umarım çabuk döner. Hoffenheim maçında da Orkun sakatlanmıştı. Aslında maç planımızı uyguladık. 70'ten sonra Vlahovic, Olaitan, Cerny gibi isimleri alıp, onların kalitesinden faydalanacaktık. Bunu da yaptık.

"15-16 PUAN İLK 8'E YETMEYEBİLİR"

Bence Avrupa Ligi'nde gayet iyi durumdayız. Geçen hafta yendiğimiz Hoffenheim, Lyon'u 3-0 yendi. Grupta çok iyi takımlar var. Avrupa'da ilk 8'e girmek için 15-16 puan bile yetmeyebilir. Hedefimiz ilk 16 ve bunun için de öncelikle 24 takım arasına girerek gruptan çıkmak."