Italiano: Deplasmandaki durumumuz kabul edilemez

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano , deplasman performanslarının kendisi için kabul edilemez olduğunu ve buna çözüm bulacağını söyledi.

İtalyan teknik adam maçın ardından şunları söyledi: “Bundan önceki yenilgilerden rahatsız oluyordum. Tırnak içinde sinirleniyordum ama bugün olmadı. Performansımızı beğendim. Onana çok kurtarış yaptı. Rakibe fazla pozisyon da vermedik. Trabzonspor 'a zorluk çıkardık. Takımdan memnunum. Şanslar yarattık. Trabzonspor'dan daha çok topa sahip olduk. Bunları geliştirdikçe güzel günler bizi bekliyor diyebilirim.

TARAFTARSIZ DA KAZANMALIYIZ

Deplasmandaki sıkıntıları ekibimle de konuştum. Daha karakterli ve dikkatli olmalıyız. Son vuruslar da öyle. Evdeki konsantrasyonu deplasmana yansıtamıyoruz. Mesela 2. golü sahamızda yemezdik. Ama bunları çalışarak çözebiliriz. Sadece çalışmamız gerekiyor çünkü ligde her puan çok önemli. Ancak kesinlikle bu tabloyu kabul etmiyorum. Taraftarımız olmadan da kazanmalıyız."