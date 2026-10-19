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Italiano: Deplasmandaki durumumuz kabul edilemez

19.10.2026 23:33

Son Güncelleme: 19.10.2026 23:33

Italiano: Deplasmandaki durumumuz kabul edilemez
Anadolu Ajansı

Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'a mağlup oldu

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, Trabzonspor yenilgisinin ardından, "Kötü oynamadık ama evdeki konsantrasyonumuzu deplasmanlara yansıtamıyoruz" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, deplasman performanslarının kendisi için kabul edilemez olduğunu ve buna çözüm bulacağını söyledi.

 

İtalyan teknik adam maçın ardından şunları söyledi: “Bundan önceki yenilgilerden rahatsız oluyordum. Tırnak içinde sinirleniyordum ama bugün olmadı. Performansımızı beğendim. Onana çok kurtarış yaptı. Rakibe fazla pozisyon da vermedik. Trabzonspor'a zorluk çıkardık. Takımdan memnunum. Şanslar yarattık. Trabzonspor'dan daha çok topa sahip olduk. Bunları geliştirdikçe güzel günler bizi bekliyor diyebilirim.

 

TARAFTARSIZ DA KAZANMALIYIZ

 

Deplasmandaki sıkıntıları ekibimle de konuştum. Daha karakterli ve dikkatli olmalıyız. Son vuruslar da öyle. Evdeki konsantrasyonu deplasmana yansıtamıyoruz. Mesela 2. golü sahamızda yemezdik.  Ama bunları çalışarak çözebiliriz. Sadece çalışmamız gerekiyor çünkü ligde her puan çok önemli. Ancak kesinlikle bu tabloyu kabul etmiyorum. Taraftarımız olmadan da kazanmalıyız."