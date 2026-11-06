Italiano: Kazanacağımız 3 puanı çöpe attık
06.11.2026 02:05
Italiano defans hatalarının kendisini çok sinirlendirdiğini söyledi.
Celtic yenilgisi sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano, "Puanları çöpe attık. Hayal kırıklığına uğradım, çok sinirliyim" derken savunma hatalarının sürmesini de eleştirdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano 3-2 kaybettikleri Celtic maçının sonunda sert açıklamalar yaptı.
İtalyan teknik adam, "Gerçekten üzgünüm. Hayal kırıklığına uğradım. Kazanacağımız puanları çöpe attık. Ders almalıyız bu hatalardan, daha sert olmalıyız. Arka tarafta pozisyon veriyoruz, hata yapıyoruz. Kaybettik ama iyi oynadık. Sonuçta 3 puanı çöpe attık" dedi.
Oyuncularının bireysel hataları için de Italiano, "Kimseyi suçlamak istemiyorum ama maçı başında, sert,uyanık ve dikkatli oynadık. Tabi ki pozisyon verilecek ama bu kadar da kolay hediye edilmez diye düşünüyorum pozisyonlar. Çok ama çok sinirliyim" diye konuştu.
Önlerinde 4 maç ve alınacak 12 puan olduğunu hatırlatan Italiano, "Sonuna kadar mücadele edeceğiz gruptan çıkmak için" dedi.
Italiano maçın ikinci yarısında sık sık oyuncularını uyardı.
Yaptığı oyuncu değişikliklerin takıma etkisine de değinen Italiano, "Değişikliklerden bahsedecek olursak; Orkun bugün girdi ve golünü attı. Son iki maçta iyi performanslar vardı ama gol yoktu. Çünkü savunmada yumuşak kalıyoruz. Maalesef dikkatimiz çabuk dağılıyor. Biz Hoffenheim'da kazandık, Şampiyonlar Ligi takımı Fenerbahçe'yi evinde yendik. Tekrar o sertliğe dönmeliyiz. Ben takım savunmasından bahsediyorum. Mesela 2-2'den sonra o pozisyonu orta sahada bitirmeliydik. Bunları düzeltmemiz, sezon başındaki performansı tekrarlamalıyız" ifadesini kullandı.