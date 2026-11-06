Italiano: Kazanacağımız 3 puanı çöpe attık

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano 3-2 kaybettikleri Celtic maçının sonunda sert açıklamalar yaptı.

İtalyan teknik adam, "Gerçekten üzgünüm. Hayal kırıklığına uğradım. Kazanacağımız puanları çöpe attık. Ders almalıyız bu hatalardan, daha sert olmalıyız. Arka tarafta pozisyon veriyoruz, hata yapıyoruz. Kaybettik ama iyi oynadık. Sonuçta 3 puanı çöpe attık" dedi.

Oyuncularının bireysel hataları için de Italiano, "Kimseyi suçlamak istemiyorum ama maçı başında, sert,uyanık ve dikkatli oynadık. Tabi ki pozisyon verilecek ama bu kadar da kolay hediye edilmez diye düşünüyorum pozisyonlar. Çok ama çok sinirliyim" diye konuştu.

Önlerinde 4 maç ve alınacak 12 puan olduğunu hatırlatan Italiano, "Sonuna kadar mücadele edeceğiz gruptan çıkmak için" dedi.