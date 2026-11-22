Süper Lig'in 12'nci haftasında TÜMOSAN Konyaspor 'u 4-2 yenen Beşiktaş 'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano , açıklamalarda bulundu.

Takım savunmasına değinen Italiano, ''Özellikle deplasmanda çok fazla pozisyon veriyoruz ve gol yiyoruz. Tabii ki bu da hoşumuza giden, iyi olan bir şey değil. Ama ön tarafta iyi bir işler çıkarttığımızı, iyi geliştiğimizi söyleyebilirim.

Leo tekrardan artık gol atmaya başladı. Bugün de Cerny adına çok mutluyum. Çünkü kendisi yedekten girip gol attı. Ön tarafta bir gelişim var. Ama tekrar arkada hala pozisyon vermeye devam ediyoruz. Bence bunun sebebi tamamen dikkat ve konsantrasyondan kaynaklı.

Bugün rakibin iki golü de mükemmel. Özellikle ilk gol harika bir gol olduğunu söyleyebilirim. Ama bizim daha dikkatli ve daha konsantre olmamız gerekiyor. Bence problem bu.

Ama aynı zamanda bardağın da dolu tarafına bakmak istiyorum. Çünkü ön tarafta gayet iyi işler çıkartıyoruz” diye konuştu.