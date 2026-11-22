Italiano'dan itiraf. "Beni gerçekten korkutan bir maç oldu"
22.11.2026 20:07
Italiano defansta yapılan hatalara rağmen Konyaspor'un iki golünün de çok güzel olduğunu dile getirdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ''Bugünkü maçın çok zor olacağını biliyordum çünkü milli aradan sonraki maçlar hep çok zor oluyor. Böyle bir statta, böyle bir maçı kazanmak harika" dedi.
Süper Lig'in 12'nci haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano, açıklamalarda bulundu.
Takım savunmasına değinen Italiano, ''Özellikle deplasmanda çok fazla pozisyon veriyoruz ve gol yiyoruz. Tabii ki bu da hoşumuza giden, iyi olan bir şey değil. Ama ön tarafta iyi bir işler çıkarttığımızı, iyi geliştiğimizi söyleyebilirim.
Leo tekrardan artık gol atmaya başladı. Bugün de Cerny adına çok mutluyum. Çünkü kendisi yedekten girip gol attı. Ön tarafta bir gelişim var. Ama tekrar arkada hala pozisyon vermeye devam ediyoruz. Bence bunun sebebi tamamen dikkat ve konsantrasyondan kaynaklı.
Bugün rakibin iki golü de mükemmel. Özellikle ilk gol harika bir gol olduğunu söyleyebilirim. Ama bizim daha dikkatli ve daha konsantre olmamız gerekiyor. Bence problem bu.
Ama aynı zamanda bardağın da dolu tarafına bakmak istiyorum. Çünkü ön tarafta gayet iyi işler çıkartıyoruz” diye konuştu.
Italiano, Trossard'ın merkezde oynamasıyla performansının daha da yukarı çıktığını söyledi.
"TRANSFERİ KONUŞMAK İÇİN ZAMAN VAR"
Maçın zor geçtiğini belirten Vincenzo Italiano, sözlerini şöyle noktaladı:
''Hala ocağa kadar süre var. Hala transfer döneminin başlamasına süre var. Onu yaklaştıkça düşünürüz neler olacağını.
Ama bence Leo merkezdeyken daha enerjik olduğunu söyleyebilirim. Kendisini daha az yorgun buluyor. Çünkü defansif olarak o sorumlulukları daha az alıyor alıyor kendisi merkez oynadığında.
Geçen maçta asist yaptı, bugün de gol attı. İyi işler çıkartıyor ileride. Bizim için bir çözüm oldu mu? Bunu ilerleyen zamanlarda görebiliriz. Ama kendisi şu anda ön tarafta harika işler çıkarttığını söyleyebilirim.
Önümüze gerçekten ocağa kadar da çok fazla maç var. Ocağa yaklaştığımız zaman o konular hakkında konuşabiliriz. Ama bence şu anda bunun yeri değil.
Bir şey daha söylemek istiyorum. Bugünkü maçtan gerçekten korktuğumu biraz söyleyebilirim. Çok zor olacağını biliyordum çünkü milli aradan sonraki maçlar hep çok zor oluyor. Bugün böyle bir statta, böyle bir maçı kazanmak bence harika ve zor işti."