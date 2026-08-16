Italiano’dan kadroda 4 değişiklik

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş , sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Eyüpspor karşısında UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme rövanşında oynadıkları Hradec Kralove maçının 11’ine göre 4 değişiklik yaparak sahaya çıktı.

Tecrübeli teknik adam; Amir Murillo, Emirhan Topçu, İlhan Fakılı ve Hyeon-Gyu Oh’un yerine Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Leandro Trossard ve Semih Kılıçsoy’a görev verdi.

TROSSARD İLK KEZ 11'DE



Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, Eyüpspor karşısında ilk 11'de maça başladı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynanan rövanş maçında ilk kez siyah-beyazlı formayla tanışan Trossard, Vincenzo Italiano tarafından ilk haftadaki Eyüpspor karşılaşmasında 11'deki yerini aldı. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'deki ilk maçına da eflatun-sarılılar karşısında çıktı.

AGBADOU, FORMASINA KAVUŞTU



Beşiktaş'ta Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, bu sezon ilk kez 11'de maça başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi adına mücadele eden Agbadou, Slovakya kampına geç dahil olmasına rağmen formunu yakalayarak Avrupa kupalarında 3 maçta oyuna sonradan dahil olmuştu. Öte yandan siyah-beyazlılarda Eyüpspor maçında ilk 11'de yer alan Taylan Bulut ve Semih Kılıçsoy da UEFA Avrupa Ligi elemelerinde süre almıştı.