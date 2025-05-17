İtalya Açık'ta finalin adı belli oldu

Çizme'nin başkenti Roma'da düzenlenen İtalya Açık tenis turnuvasında finalistler belli oldu.



Gündüz seansındaki ilk yarı finalde tribünleri dolduran İtalyan seyircilerin desteğini ardına alan Lorenzo Musetti, dünya üç numarası Carlos Alcaraz'la karşılaştı.



Musetti, bir ay önce Monte Karlo Açık finalinde kaybettiği Alcaraz'a karşı maça çok hırslı başladı.



Ancak karşılaşmanın devamında oyun üstünlüğünü eline alan İspanyol tenisçi mücadeleden 6-3 ve 7-6'lık setler sonucu 2-0 galip ayrıldı.

KARİYERİNDE İLK KEZ



Bu sonuçla Alcaraz, kariyerinde ilk kez İtalya Açık'ta finale yükseldi.



Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise dünya 1 numarası Jannik Sinner, yenik duruma düştüğü maçta Tomi Poul'u 2-1'le geçerek finale yükselen bir diğer isim oldu.



İtalya Açık'ta tek erkekler şampiyonluk maçı yarın oynanacak.



Tek kadınlar finalinde ise bugün 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauf ile 6 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini kozlarını paylaşacak.

