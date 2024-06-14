İtalya-Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında İtalya ile Arnavutluk 15 Haziran Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda günün diğer karşılaşmasında ise İspanya ile Hırvatistan Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Futbolseverler de bu maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. İşte, İtalya-Arnavutluk maçı hakkında bilgiler...



İTALYA-ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalya-Arnavutluk maçı, 15 Haziran Cumartesi günü yapılacak.



BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.



Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak.



Mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak.



İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET



İki ülke arasındaki maçlarda İtalya'nın büyük üstünlüğü bulunuyor.



İtalya, bugüne kadar rakibiyle oynadığı 4 maçı da kazandı. Bu karşılaşmalarda 7 gol atan İtalya, kalesinde ise yalnızca 1 gole izin verdi.



"Maviler", rakibiyle oynadığı maçları 1-0, 2-0, 1-0 ve 3-1'lik sonuçlarla kazandı.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Arnavutluk'ta Muçi ve Manaj'ın ilk 11'de yer alması beklenmiyor.



Karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler şu şekilde:



İtalya: Donnarumma, Darmian, Buongiorno, Bastoni, Di Lorenzo, Jorginho, Cristante, Dimarco, Frattesi, Chiesa, Scamacca.



Arnavutluk: Berisha, Hysaj, Ajeti, Gjimsiti, Mitaj, Ramadani, Asllani, Bajrami, Seferi, Broja, Asani.