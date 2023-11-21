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İtalya, Çekya ve Slovenya EURO 2024 biletini aldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 10'uncu ve son hafta karşılaşmaları 3 grupta oynanan 7 maçla devam etti. İtalya, Çekya ve Slovenya adını EURO 2024 finallerine yazdırmayı başardı.

İtalya, Çekya ve Slovenya EURO 2024 biletini aldı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 10'uncu hafta müsabakaları C, E ve H Grupları'nda oynanan toplam 7 maçla devam etti. Bugün oynanan karşılaşmaların ardından C Grubu’nda yer alan İtalya; E Grubu’nda bulunan Çekya; H Grubu’nda ise Slovenya ’te yer almaya hak kazandı.

C Grubu'nda bulunan ve iddiası kalmayan Makedonya, konuk ettiği İngiltere ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinde Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi, 90 dakikada sahada kaldı. Makedonların maçtaki tek golü 42'nci dakikada kullandığı penaltı atışında kaleciden dönen topu tamamlayan Enis Bardhi'den geldi. İngilizler ise 59'uncu dakikada Jani Atanasov'un kendi kalesine attığı gol ile eşitliği yakaladı.

İtalya, Çekya ve Slovenya EURO 2024 biletini aldı - 1

Elemelerde C, E ve H Grubu’nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

C Grubu:

Ukrayna - İtalya: 0-0

Makedonya - İngiltere: 1-1

E Grubu:

Çekya - Moldova: 3-0

Arnavutluk - Faroe Adaları: 0-0

H Grubu:

Kuzey İrlanda - Danimarka: 2-0

Slovenya - Kazakistan: 2-1

San Marino - Finlandiya: 1-2

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