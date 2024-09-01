İtalya Grand Prix'sinde zafer Charles Leclerc'in

İtalya Grand Prixs'inde 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta Ferrari pilotu Charles Leclerc zafere ulaştı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Ferrari pilotu, kendi adına bu sezonun ikinci galibiyetini elde etmiş oldu.

Pole pozisyonunun sahibi Lando Norris yarışı üçüncü sırada tamamlarken, takım arkadaşı Oscar Pistri ise ikinci oldu.



ÜST ÜSTE 6. YARIŞINI DA KAZANAMADI

Max Verstappen podyum dışında kalarak yarışı sekizinci sırada tamamladı ve üst üste 6. yarışını da kazanamamış oldu.

Red Bull pilotu son olarak İspanya Grand Prix'sinde yarışı ilk sırada bitirmişti.