İtalya-İsrail maçı öncesi sokaklar karıştı: Güvenlik önlemleri artırıldı

Dünya Kupası Elemeleri'nde İtalya, İsrail'i konuk edecek.

Saat 21.45'te başlayacak mücadele, Udinese kentindeki Filistin yanlısı yürüyüş nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri altında oynanacak.



TARAFTAR MAÇI PROTESTO EDİYOR

Yerel kolluk güçleri Filistin yürüyüşüne 10 binin üzerinde eylemcinin katılmasını beklerken 25 bin koltuk kapasiteli Blue Energy Stadı'nda sadece 9 bin biletin satıldığı açıklandı.



İtalya'nın çalıştırıcısı Gennaro Gattuso, maç öncesi Gazze'de sağlanan barıştan ötürü mutluluğunu dile getirerek tansiyonu düşürmek için açıklamalarda bulundu.

"PROTESTOCULARA SAYGI DUYUYORUZ"



Gattuso, "Ateşkes kararından dolayı mutluyuz. Gazze'de insanların evlerine ve topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal. Stadyum dışındaki protestoculara saygı duyuyoruz ancak tribünde bizi destekleyenlerle birlikte çıkıp maçımızı oynayacağız. Umarım barış sonsuza dek sürer. 2 yıldır yaşananlardan daha kötü bir şey yok." dedi.

