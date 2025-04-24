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İtalya Kupası'nda şok: Milan, Inter'i dağıttı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Kupası yarı final rövanşında Milan ile karşı karşıya geldi. Müsabakada sürpriz bir sonuç yaşandı.

İtalya Kupası'nda şok: Milan, Inter'i dağıttı

İtalya Kupası yarı final ikinci maçında , Inter'i 3-0 yenerek, finale yükseldi.

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Inter, milli futbolcu 'nun golüyle deplasmanda Milan ile 1-1 berabere kalmıştı.

Kupada 1-1'in rövanşında Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta, Milan'ın gollerini 36. ve 49. dakikada Luka Jovic ile 85. dakikada Tijjani Reijnders'dan geldi.

Bu sonuca göre, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, yarı final rövanş maçında Milan'a elendi.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 53. dakikada oyuna dahil oldu.

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