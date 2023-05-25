İtalya Kupası'nı Inter kazandı

HAKAN ÇULHANOĞLU'NUN 2. İTALYA KUPASI ZAFERİ



Inter, bu akşamki sonuçla tarihinde 9'uncu kez İtalya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Inter, bu kupayı en çok kazananlar sıralamasında 14 kupa ile zirvede yer alan Juventus'un ardından aynı sayıda kupa kazandığı Roma ile ikinci sırayı paylaştı.



2017'den bu yana İtalya'da top koşturan ve 2021'den beri Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, kariyerinde 2. kez İtalya Kupası sevinci yaşadı. Çalhanoğlu'nun İtalya'da kazandığı kupa sayısı da 4'e yükseldi. Çalhanoğlu, daha önce yine Inter ile 2 de İtalya Süper Kupası zaferi yaşamıştı.



Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi de mavi-siyahlı takımı çalıştırdığı 2. sezonunda üst üste 2. defa bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. Inzaghi, Inter'den önce Lazio ile de bu kupayı kazandığı için kariyerindeki İtalya Kupası sayısını 3'e çıkardı.